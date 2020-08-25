الإعلان عن عودة العام الدراسي في الأردن

وقال العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، "أودّ أن أطمئن الأخوات والأخوة المواطنين أنّ العام الدراسي في موعده المقرّر، وبشكل فعليّ في المدارس والجامعات، كما اعتدنا عليه في الأعوام الماضيّة، مع وجود بروتوكولات صحيّة وإجراءات للوقاية والسلامة تضمن سلامة أبنائنا الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريّة".

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وأضاف العضايلة "نتوقع ارتفاعاً في أعداد حالات الإصابة اليوم وخلال الأيام المقبلة أسوة بغالبية دول العالم وهذا يتطلب منا العمل وفق الاستراتيجية الجديدة التي أعلنا عنها بما يضمن عدم تعطل الحياة التعليمية والاقتصادية وبما يمكننا من التأقلم والتكيف واستمرار الحياة وفقا للظروف التي نعيشها".

من جهته قال وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي ان "القاعدةُ العامَّة أن الدوامَ المدرسيَّ قائمٌ بإذن الله، لكنّه سيبقى دائمًا خاضعًا لتطورات الوضعِ الوبائي في المملكة، ‏وبناءً عليه، طوّرنا سيناريوهات العودة وفق (البروتوكول الصحي) من حيث المساحة المخصصة للطالب داخل وخارج الصف، ومستوى الحالة الوبائية في المنطقة".

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني محي الدين توق ان "العام الدراسي الجامعي يبدأ ب 20/9/2020 بدوام أعضاء هيئة التدريس وبعده بأسبوع دوام الطلبة".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت منذ يوم 14 مارس/ آذار الماضي مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها. كما تعطيل جميع المؤسسات في الأردن إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج. ولكن في مطلع يونيو/ حزيران الماضي بدأت الحكومة بتنفيذ خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحا التعامل مع جائحة كورونا.