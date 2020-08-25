وقال العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، "أودّ أن أطمئن الأخوات والأخوة المواطنين أنّ العام الدراسي في موعده المقرّر، وبشكل فعليّ في المدارس والجامعات، كما اعتدنا عليه في الأعوام الماضيّة، مع وجود بروتوكولات صحيّة وإجراءات للوقاية والسلامة تضمن سلامة أبنائنا الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريّة".
© AFP 2020 / Khalil Mazraawi
من جهته قال وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي ان "القاعدةُ العامَّة أن الدوامَ المدرسيَّ قائمٌ بإذن الله، لكنّه سيبقى دائمًا خاضعًا لتطورات الوضعِ الوبائي في المملكة، وبناءً عليه، طوّرنا سيناريوهات العودة وفق (البروتوكول الصحي) من حيث المساحة المخصصة للطالب داخل وخارج الصف، ومستوى الحالة الوبائية في المنطقة".
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني محي الدين توق ان "العام الدراسي الجامعي يبدأ ب 20/9/2020 بدوام أعضاء هيئة التدريس وبعده بأسبوع دوام الطلبة".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت منذ يوم 14 مارس/ آذار الماضي مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها. كما تعطيل جميع المؤسسات في الأردن إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج. ولكن في مطلع يونيو/ حزيران الماضي بدأت الحكومة بتنفيذ خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحا التعامل مع جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن عودة العام الدراسي في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.