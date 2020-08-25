بريطانيا ترحب بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وتوجه دعوة

القدس - سبوتنيك. وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في مستهل زيارة يقوم بها إلى المنطقة.

وناقش اللقاء عددا من القضايا من بينها التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما عقب خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي وكذلك الملف الإيراني إلى جانب قضايا أمنية أخرى.

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وقال راب إن "بريطانيا تدعم حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ودعا وزير الخارجية البريطاني "الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني أن "حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان، كما أن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها".

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من جانبه دعا اشكنازي الفلسطينيين أيضا إلى العودة إلى المفاوضات على أساس رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أشكنازي "إيران تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وللسلام في الشرق الأوسط وأن رفع العقوبات عنها سيقودها إلى سباق تسلح".

وعبّر عن خيبة أمل إسرائيل حيال امتناع بريطانيا ودولا أوروبية أخرى عن دعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، والداعي إلى إعادة آلية العقوبات المفروضة على طهران.

وينوي وزير الخارجية البريطاني الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فس القدس الغربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم فيها راب بزيارة دبلوماسية للمنطقة منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.