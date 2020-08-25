تقرير: نتنياهو والموساد يضغطان على وزارة الدفاع لتوافق على بيع أسلحة متطورة للإمارات

وقالت الصحيفة إنه بينما يعارض الجيش الإسرائيلي بيع أي أسلحة إسرائيلية متطورة للإمارات، فإن الموساد وبعلم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يمارس الضغط من أجل إمداد أبو ظبي بأسلحة وبمعلومات فائقة السرية، في حين يعارض الجيش الإسرائيلي ذلك خشية تسرب هذه المعلومات لجهات معادية لإسرائيل.

وبحسب مصادر مطلعة في المؤسسة الأمنية، يدأب ديوان رئيس الوزراء وجهاز الموساد منذ عامين على إقناع وزارة الأمن بالموافقة على بيع معدات للإمارات لا تقتصر على قدرات استخباراتية، بل أسلحة هجومية متطورة ودقيقة.

© AFP 2020 / GALI TIBBON

لهذا السبب، لم تقع مفاجأة كبرى الأسبوع الماضي عند الكشف عن إمكانية بيع طائرات F-35 الأمريكية المتطورة للإمارات العربية كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وفقا للصحيفة.

وجاء في التقرير، أن الإمارات من وجهة نظر إسرائيلية، تعتبر "دولة خاصة"، ولهذا فإن إسرائيل تبيع لمثل هذه الفئة من الدول أسلحة ذات سرية غير فائقة، حتى إذا تسربت إلى دولة معادية فلن يكون أثرها فادحا.

ومن المعروف، وفقا للصحيفة، أن إسرائيل وقعت في مأزق عميق عقب اغتيال محمود المبحوح في دبي عام 2010، ومن أجل تهدئة الإمارات وبجهود الموساد، تقرر بيع بعض أنواع الأسلحة الإسرائيلية للإمارات.

وعلى ضوء ذلك عرضت إسرائيل على الإمارات أنظمة أسلحة إسرائيلية سرية، ومنذ ذلك الحين بدأت دولة الإمارات استيراد الأسلحة المتنوعة من سوق الأسلحة الإسرائيلية، بينما تعهدت أبو ظبي بعدم تسريب هذه الأسلحة لجهات معادية لإسرائيل.

كما ورد في التقرير أن ديوان رئيس الوزراء والموساد، يحاولان حاليا إقناع وزارة الأمن بالتساهل في بيع الأسلحة المتطورة إلى الإمارات وذلك من باب تعزيز العلاقات بين الدولتين ولأسباب اقتصادية.

Advertisements

© AP Photo / KAMRAN JEBREILI

من ناحيتها ووفقًا للتصور الحالي لوزارة الأمن، لا يزال بيع معدات عسكرية فائقة السرية لدول الخليج يشكل خطرًا يتمثل في إمكانية تسريب هذه المعدات والمعرفة الإسرائيلية إلى أيدٍ معادية، إذ إن المنطقة خاضعة لتحرك الإيرانيين النشط.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت أمس إن دولة الإمارات قررت إلغاء لقاء ثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد صفقة بيع طائرات حربية مقاتلة من طراز "إف-35" للإمارات.

وأفاد موقع "واللا" العبري، نقلا عن مصادر خاصة، بأن "الإمارات مهتمة بإيصال رسالة مفادها أنه طالما لم يتم توضيح موقف إسرائيل من هذه القضية، فلن تكون هناك اجتماعات سياسية عامة".

© AP Photo / Cliff Owen

منذ إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، يدور الجدل حول مسألة بيع الطائرات، فبينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية أن هناك بندا في الاتفاق يسمح بذلك، أكد نتنياهو في عدة مناسبات أن الاتفاق لا يشمل بيع طائرات حربية "إف- 35" للإمارات.

وقال نتنياهو إن اتفاق التطبيع الكامل للعلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، لا يتضمن الموافقة على شراء الإمارات للطائرة الأمريكية المقاتلة إف-35".

فيما أعلنت أمريكا أن أي عملية لبيع الأسلحة لا بد أن تضمن في النهاية التفوق النوعي لإسرائيل على دول المنطقة.