وزير الخارجية القطري: موقف قطر ثابت مع لبنان الشقيق

وأكد وزير الخارجية​ القطري تضامن قطرمع ​لبنان​، لافتاً إلى أن موقف قطر ثابت مع لبنان الشقيق.

وقال: "كانت قطر من أولى الدول التي أرسلت المساعدات إلى لبنان، توجيهات سمو الأمير واضحة لدراسة المشاريع المتضررة جراء الانفجار ونحن على وشك دراسة إعادة إعمار المدراس الحكومية بالتعاون مع ​اليونيسيف​ وإعادة ترميم بعض ​المستشفيات​ المتضررة".

وشدد آل ثاني، بعد لقاءه رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري، على "ضرورة الإصلاحات التي يجب أن تكون من صميم المصلحة اللبنانية وليست نتيجة الضغوط الخارجية".

Advertisements

وصل الوزير القطري والوفد المرافق إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه والسفير القطري لدى لبنان محمد حسن جابر الجابر وممثل قيادة الجيش اللبناني العميد سهيل نجم والمستشارة عبير العلي من مديرية المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية.

واستهل الزيارة بلقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ومن ثم سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و رئيس "تيار المستقبل" سعد الدين الحريري.

وسيتفقد الوزير القطري موقع الانفجار والمستشفيات الميدانية القطرية في مستشفيي الروم والجعيتاوي.