"متحمسون لرؤية المعالم"... وزير إسرائيلي يتوقع آفاقا واعدة للسلام مع الإمارات

وأوضح الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة "الرؤية"، أن "الإمارات وإسرائيل لا تبعدان عن بضعهما البعض سوى 3 ساعات بالطائرة، ولن تكون ثمة عراقيل"، مرجحا أن "يعود بالسلام وبالفائدة على مجالات متعددة منها السياحة والطيران".

وأشار إلى أن "إسرائيل توفر عددا من الفرص السياحية، كما أن الإسرائيليين متحمسون للذهاب إلى الإمارات، في ظل مع ما يسمعونه عن إنجازات البلاد"، مؤكدا أن تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والإمارات سيصحبه طلب مرتفع، لأن السياح سيكونون قادرين على التنقل بشكل سهل بين البلدين.

وحين سئل حول إمكانية قيام القادمين من الإمارات بزيارة القدس، أجاب "نريد أن يكون كل موقع مفتوحا للمسافرين من الإمارات، كل موقع ديني أو غيره".

وأشاد الوزير الإسرائيلي، بإمكانيات دولة الإمارات المهمة في مجال السياحة، مشيرا إلى الشواطئ والبيئة المرحبة والحياة النشطة، وأن الإسرائيليين متمحسين لرؤية المعالم والتعرف على ثقافة البلد الجميل".

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وأورد أن "إسرائيل والإمارات تقومان على الاختلافات والتنوع"، مضيفا أن "الإمارات تسعى إلى السلام ولديها الكثير لتقدمه، وهذا الأمر من شأنه أن يغير المنطقة برمتها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".