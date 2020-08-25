ليبيا.. مسلحون مجهولون يهاجمون مركز اقتراع في "تراغن"

وليد عبد الله/الخليج 365

هاجم مسلحون مجهولون، الثلاثاء، أحد مراكز اقتراع الانتخابات البلدية في مدينة تراغن، جنوبي ليبيا.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر محلي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "مجموعة مسلحة هاجمت صباح اليوم مركز الاقتراع بكلية التربية في تراغن أثناء عملية الاقتراع".

وأوضح أن المسلحين أتلفوا محتويات المركز.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع توقفت في كل المراكز إثر الهجوم.

ولم يتحدث المصدر عن إطلاق نار في الحادث.

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ولا يعرف حتى اللحظة هوية المجموعة المسلحة وغايتها من الهجوم، وفق المصدر.

ومدينة تراغن تقع تحت إدارة الحكومة الليبية، لكنها تخضع عسكريا لميليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



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