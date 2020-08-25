اليمن.. مقتل 17 حوثيا في غارات للتحالف العربي بمأرب

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قال مصدر في الجيش اليمني، الثلاثاء، إن 17 مسلحًا من جماعة الحوثي، قتلوا في غارات جوية شنها التحالف العربي في محافظة مأرب.

جاء ذلك بحسب تصريحات للأناضول، أدلى بها المقدم صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للجيش اليمني (تابع لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية).

وأوضح القطيبي أن طيران التحالف شن 7 غارات خلال الساعات الماضية، في مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرق)، مما أدى إلى مقتل 17 حوثيا على الأقل.

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وأضاف أن الغارات استهدفت 6 عربات عسكرية محملة بأسلحة ومسلحين، مشيرًا أن "الرتل أرسله الحوثيون لتعزيز جبهتهم في المديرية".

ولم يحدد القطيبي عدد الأفراد الذين كانوا ضمن الرتل، فيما لم يتسن أخذ رد من جماعة الحوثي، كما أنها لم تصدر تعليقا حتى الساعة 10:20 ت.غ.

ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلف النزاع المستمر في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.