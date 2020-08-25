اليمن.. "القاعدة" يفجر مستوصفًا طبيا في محافظة البيضاء

اليمن/ الخليج 365

فجر تنظيم "القاعدة"، الثلاثاء، مستوصفًا طبيًا في محافظة البيضاء وسط اليمن، حسب ما ذكر مصدر حقوقي.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن "تنظيم القاعدة الإرهابي فجر المستوصف الطبي في مدينة الصومعة".

وأضاف أن المستوصف المستهدف كان يعمل فيه طبيب الأسنان مطهر اليوسفي، الذي أعدمه التنظيم قبل 10 أيام بتهمة "التخابر والتجسس على التنظيم".

وأردف المصدر، أن "المبنى الذي تم تفجيره كان يرتاده عشرات المرضى يوميا".

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وفِي 15 أغسطس/ آب الجاري، أعدم تنظيم "القاعدة"، اليوسفي، وهو من سكان محافظة تعز (جنوب غرب)، وسط مدينة الصومعة في البيضاء.

وعقب تنفيذه الإعدام، نكل التنظيم بجثة اليوسفي عبر ربطه وصلبه على جدار المستوصف الذي تم تفجيره اليوم.

والإثنين، نشر التنظيم تسجيلا صوتيا على موقع "الملاحم" المحلي يؤكد فيه قتل وصلب الطبيب اليوسفي بتهمة "التخابر والتجسس لصالح الحوثيين والولايات المتحدة".

ورغم الحملات الأمنية التي تنفذها أجهزة الأمن اليمنية بين الحين والآخر، إلا أن "القاعدة" لا يزال ينشط في بعض المحافظات اليمنية مثل البيضاء، ومأرب (شرق)، وأبين (جنوب)، وينفذ عددا من الهجمات على نقاط عسكرية ومقار أمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.