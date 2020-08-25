المعارضة السورية: ملتزمون بإنجاح أعمال اللجنة الدستورية

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

أكدت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، الثلاثاء، أنها "ملتزمة بإنجاح أعمال اللجنة الدستورية".

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، بعد ساعات من تعليق اجتماعات اللجنة الإثنين، بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.



وقال البحرة في البيان: "نأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد باعتبار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايته، ونعتبر هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسورية الجديدة".



وأضاف: "نحن ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية".



وتابع: "نؤكد أن الفشل ليس خيار، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها".



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وأشار إلى أن تعليق اجتماعات اللجنة الإثنين، جاء إثر الكشف عن إصابة 4 أعضاء بفيروس كورونا.



وقال: "خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية".



وأضاف: "سنبحث مع المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف".



وكانت الاجتماعات علقت أمس بسبب الإصابات المسجلة بين أعضاء اللجنة الدستورية بعد انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية التي بدأت أعمالها الاثنين.



يشار أن اللجنة الدستورية تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.



ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد الكزبري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.