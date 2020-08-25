غزة.. حظر للتجوال للوقاية من "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الاناضول-

فرضت السلطات الحكومية في قطاع غزة، الثلاثاء، حظرا شاملا للتجوال، لمدة يوميْن إثنيْن؛ ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المُستجد، في أعقاب اكتشاف حالات مُصابة وسط القطاع.

ومنذ ساعات الصباح، انتشرت طواقم تابعة للشرطة، في شوارع القطاع، لضمان التزام المواطنين بالحظر.

كما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة والمساجد أبوابها.

والاثنين، قال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، في غزة (تديرها حركة حماس) إن قرار الحظر جاء "بعد اكتشاف 4 حالات من عائلة واحدة، من غير الأشخاص المتواجدين في مراكز الحجر الصحي، في مخيم المغازي وسط القطاع".

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وأضاف "يُحظر التجول التام على جميع محافظات غزة لمدة 48 ساعة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".

ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، يعيش قطاع غزة، وضعا آمنا نسبيا، نظرا للحصار المفروض عليه، حيث لم يتم تسجيل أي حالة من داخله.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الحالات المُصابة والمسّجلة بغزة، هي من العائدين للقطاع، عبر معبري رفح مع مصر، وإيرز-بيت حانون مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي لمدة 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويرتفع عدد المصابين بالفيروس في القطاع إلى 43 حالة، بينها 41 نشطة، و72 حالة تعاف وحالة وفاة واحدة، بحسب الوزارة.

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