رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم لـ"تقوية العلاقات"

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، السودان، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، بهدف "تقوية العلاقات" بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، "كان في استقبال آبي أحمد، بمطار الخرطوم، نظيره السوداني، عبد الله حمدوك".

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تهدف إلى "تقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان وإثيوبيا".

فيما قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، الثلاثاء، إن زيارة آبي أحمد للسودان تستغرق يوما واحدا في وقت تواصل فيه المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.

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وأوضحت أن زيارة آبي أحمد تتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الخرطوم، دون أن تؤكد الوكالة إمكانية عقد لقاء بينهما أم لا.

وتأتي زيارة آبي أحمد، بعد نحو 10 أيام من زيارة وفد مصري كبير برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للسودان، والاتفاق على خطة موسعة للتعاون، ورفض المساس بحقوق البلدين في مشروع "سد النهضة" الإثيوبي.

وبخلاف ملف "سد النهضة"، الذي تجرى بشأنه مفاوضات حالية برعاية الاتحاد الإفريقي، هناك توترات أمنية بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وتقول تقارير سودانية، إن مليشيات إثيوبية تتغول على الأراضي السودانية، في منطقتي "الفشقة" الصغرى والكبرى على الحدود الشرقية للسودان، أسفرت مؤخرا عن مقتل وإصابة جنود سودانيين.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.