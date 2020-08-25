"بومبيو" يغادر "تل أبيب" في أول رحلة جوية مباشرة إلى "الخرطوم"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إسرائيل في طريقه إلى السودان، في أول رحلة جوية مباشرة، بين تل أبيب والخرطوم.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر من طائرته "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية، بدون توقف، من إسرائيل إلى السودان".

ولا تُقيم السودان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن بومبيو يأمل أن تُسفر زيارته إلى تحقيق اتفاق "تطبيع" بين البلدين.

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وكان بومبيو قد التقى أمس الإثنين، مع مسؤولين إسرائيليين في إطار جولته التي ستشمل أيضا إضافة إلى السودان، كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغو في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه "سيجتمع الوزير بومبيو في السودان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لمنافشة الدعم الأمريكي المتواصل لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية والتعبير عن دعم تعزيز العلاقة بين السودان وإسرائيل".

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهم "إنها الرحلة الجوية المباشرة الأولى بين تل أبيب والخرطوم".

وكانت السودان قد سمحت في مارس/آذار الماضي للطائرات الإسرائيلية، بالتحليق في مجالها الجوي، ولكن لم تسمح لطائرات قادمة من إسرائيل بالهبوط على أرضها. وسبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، في فبراير/شباط الماضي، خلال زيارة إلى أوغندا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.