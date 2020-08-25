شكرا لقرائتكم خبر عن «اميريكان إيرلاينز» ستستخدم معقماً طويل المفعول في طائراتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقد طورت شركة «آلايد بايوساينسيز» في تكساس هذا المعقم الذي حصل للتوّ على موافقة الوكالة الأميركية لحماية البيئة (إيبا) على ما اوضحت شركة الطيران.
وقالت الشركة: «في حين أن الرذاذات المعقمة الأخرى توفر تنظيفاً مؤقتاً، يبقى سورفسوايز 2 المعقم الأول والوحيد الحامي من الفيروسات الذي توافق عليه «إيبا» والذي أثبت أنه يقضي على فيروس كورونا المستجد على الأسطح حتى بعد تراكم جراثيم جديدة».
وتنوي «أميريكان إيرلاينز» البدء باستخدامه «في الأشهر المقبلة» على الأسطح داخل طائراتها على أن تعتمده تدريجياً في كامل أسطولها.
ومن شأن هذا المعقم حماية الركاب وأفراد الطاقم من انتقال عدوى كوفيد-19 عبر الأسطح ولا سيما المناطق التي تتعرض للمس كثيراً مثل المقاعد والمساند وصواني الطعام والأبواب.
وأوضحت الشركة المصنعة أن المعقم يمكن استخدامه في المكاتب والمدارس والقاعات الرياضية.
وتحاول شركات الطيران التي تعاني في الصميم انهيار مبيعات بطاقات الطيران منذ بدء الجائحة، بطرق شتى طمأنة الركاب القلقين من تمضية ساعات عدة في مكان ضيق مع غرباء خصوصاً وأن وضع الكمامة كان غير إلزامي خلال فترة داخل الطائرات.
وعممت شركات الطيران الرئيسية إلزامية وضع كمامة خلال الرحلات. وقد منعت بعض الشركات الجلوس في المقاعد الوسطي.
(أ ف ب)
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