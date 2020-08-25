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اتصال ناجح بين أمريكا والصين يخفض الدولار ويرفع عملات مرتبطة بالتجارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل الدولار الأمريكي في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني بعدما وصفت الولايات المتحدة والصين اتصالاً هاتفياً بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح.

عزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتى فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال الاتصال الذي كان مقرراً في الأساس في الخامس عشر من أغسطس/ آب، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج.

وقالت الولايات المتحدة إن الجانبين «يتوقعان تقدماً» في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها «بناءة».

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وساهمت الأنباء في صعود الدولار الأسترالي 0.2 في المئة إلى 0.7171 دولار أمريكي وتقدم اليوان الصيني قليلاً إلى 6.9070.

ونزلت العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1813 دولار وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.3088 دولار.

ولم يصعد الدولار إلا أمام الين الياباني إذ ارتفع 0.2 في المئة إلى 106.17 ين.

(رويترز)

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