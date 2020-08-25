شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شخص تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقال النائب المحلي، بهاراتشت ماروتي جوجاولي، لرويترز، إن سكان المبنى الواقع في مهاد على بعد 165 كيلومتراً من مومباي العاصمة المالية للهند، والبالغ عددهم 200 ساكن، لم يكونوا جميعاً داخل المبنى وقت انهياره.
وأضاف جوجاولي من موقع الحادث: أعتقد أن ما بين 100 إلى 125 شخصاً كانوا داخل المبنى وقت انهياره. وتقول شرطة ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد، إن المبنى يضم حوالي 47 شقة. ولم تتأكد السلطات بعد من سبب الانهيار وعدد الضحايا، لكن فرق الإنقاذ والسكان المحليين أنقذوا قرابة 30 شخصاً.
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