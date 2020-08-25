100 شخص تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب هندي، إن ما لا يقل عن مئة شخص محاصرون، تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق انهار، الاثنين، في بلدة صناعية بغرب الهند.

وقال النائب المحلي، بهاراتشت ماروتي جوجاولي، لرويترز، إن سكان المبنى الواقع في مهاد على بعد 165 كيلومتراً من مومباي العاصمة المالية للهند، والبالغ عددهم 200 ساكن، لم يكونوا جميعاً داخل المبنى وقت انهياره.

وأضاف جوجاولي من موقع الحادث: أعتقد أن ما بين 100 إلى 125 شخصاً كانوا داخل المبنى وقت انهياره. وتقول شرطة ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد، إن المبنى يضم حوالي 47 شقة. ولم تتأكد السلطات بعد من سبب الانهيار وعدد الضحايا، لكن فرق الإنقاذ والسكان المحليين أنقذوا قرابة 30 شخصاً.