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مقتل أكثر من 15 شخصاً في هجوم لمتمردين في بوروندي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 15 شخصاً في هجوم لمتمردين في بوروندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ثلاثة شهود محليين لرويترز، الاثنين، إن 15 شخصاً على الأقل قُتلوا عندما هاجم مسلحون منطقة في جنوب بوروندي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى من أفراد قوات الأمن أم المدنيين أم المهاجمين. وقال ساكن نجا من الهجوم لرويترز، إن القتال في منطقة بوجاراما في إقليم رومونجي بدأ، الأحد، واستمر، الاثنين، وإن السكان يختبئون في الأحراش.

وتابع: خطف المسلحون كل من قابلوه وقتلوهم قبل أن يشتبكوا مع الجيش، الأحد. وذكر مسؤول حكومي كبير أن الهجوم، الذي وقع بينما تجري البلاد انتخابات محلية، لم يكن غير متوقع، ومن المحتمل أن يكون مرتبطاً بعودة لاجئين من رواندا قريباً.

وقال المسؤول: توقعت الحكومة أن تحاول الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة تنفيذ هجمات قبل أول عملية إعادة لاجئين من رواندا. وتستضيف رواندا آلاف اللاجئين من بوروندي المجاورة الذين فروا من العنف عام 2015. ونُشرت رسالة على تويتر يُزعم أنها من جماعة (ريد تبارا) البوروندية المتمردة تقول، إنها تتمركز في الكونجو وتعلن فيها مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أنها «حيدت» تسعة رجال شرطة ونحو 20 متشدداً. ولم يتسن بعد التحقق من صحة الحساب أو الرسالة.

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