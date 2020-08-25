شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد التفاؤل إزاء التجارة الأمريكية الصينية يرفع الأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 في المئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش لتستمر المكاسب على خلفية تطورات إيجابية لجهود علاج كوفيد-19.
ودعم المعنويات تأكيد مسؤولين تجاريين كبار من الصين والولايات المتحدة التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري رغم الخلافات السياسية بين البلدين.
وصعد المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بالتجارة واحداً في المئة بفضل بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بمعدل قياسي بلغ 9.7 في المئة في الربع الثاني ولكنه أقل قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 10.1 في المئة.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم مجموعة التكنولوجيا أفيفا 3.2 في المئة بعدما أعلنت عن اتفاق لشراء أو.إس.آي سوفت وهي شركة خاصة لإنتاج برامج كمبيوتر لأغراض صناعية.
وكسب سهم إل.في.إم.إتش 1.1 في المئة بعدما أبلغ مصدر رويترز أن شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة وسلسلة متاجر المجوهرات تيفاني الأمريكية منحا كل منهما ثلاثة أشهر لاستكمال عملية اندماجهما لتشكيل كيان بقيمة 16.2 مليار دولار.
(رويترز)
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