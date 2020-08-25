شكرا لقرائتكم خبر عن مع تزايد إصابات كورونا وإعصاري ماركو ولورا تباين لافت في أسعار النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 14 سنتاً ما يعادل 0.3 في المئة إلى 45.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات ما يوازي 0.1 في المئة إلى 42.58 دولار.
وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي كورب «كان لزيادة عدد الحفارات الأمريكية الأسبوع الماضي وتباين البيانات الخاصة بإصابات كورونا، تأثير سلبي محدود على النفط الأسبوع الجاري، يرجع الفضل في ذلك إلى تعطل محتمل جراء إعصارين منفصلين يتجهان لمنطقة الساحل الأمريكي على الخليج».
وخفضت شركات الطاقة الإنتاج في المصافي على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد إغلاق 82 في المئة من إنتاج النفط الخام البحري في المنطقة؛ إذ يهدد الهبوب النادر لإعصارين على مناطق رئيسية لإنتاج النفط بالولايات المتحدة بهطول أمطار غزيرة لعدة أيام ورياح قوية هذا الأسبوع.
وأوقف منتجون إنتاجاً نفطياً يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً على ساحل خليج المكسيك يمثل نحو 14 في المئة من إجمالي الإنتاج الأمريكي.
وأظهر استطلاع لرويترز أمس الاثنين أن من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي بينما نزلت مخزونات المنتجات المكررة أيضاً الأسبوع الماضي.
(رويترز)
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