أكبر انكماش فصلي للاقتصاد الألماني منذ 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7 في المئة في الربع الثاني؛ إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كوفيد-19.

وأضاف المكتب أن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد على عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970.

لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلي الإجمالي للفترة بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران عند -10.1 في المئة على أساس فصلي نشرها المكتب الشهر الماضي.

وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9 في المئة على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6 في المئة وانخفضت الصادرات 20.3 في المئة بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء العوامل الموسمية.

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وانخفضت أنشطة البناء، وهي محرك ثابت للنمو في الاقتصاد الألماني، 4.2 في المئة على أساس فصلي.

وقال مكتب الإحصاء إن العامل الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك الحكومة الذي ارتفع 1.5 في المئة على أساس فصلي بسبب برنامج إنقاذ حكومي متعلق بفيروس كورونا.

(رويترز)