الكاظمي يغادر إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الكاظمي "غادر إلى عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية".

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وأضاف البيان أن "الكاظمي سيجتمع بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

وأفاد البيان بأن "القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث"، فضلاً عن "بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية".

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ونوه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، إلى أن "القمة ستتطرق إلى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن "مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر".

وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية"، مضيفا أنه "سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".