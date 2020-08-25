شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والسودان.. مقتل وإصابة 14 من الجيش الأفغاني فى هجوم لطالبان.. مظاهرات في أمريكا بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة توفير كافة الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث التي دارت ووقعت في كافة أنحاء العالم في السطور التالية:- أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يتوجه إلى السودان فى أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة الخرطوم. قتل 8 على الأقل من أفراد الجيش الأفغاني وأصيب 6 آخرون بعد أن شنت حركة "طالبان" هجوما على نقطة تفتيش أمنية في منطقة شهراك بإقليم غور وسط أفغانستان. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة مهددة بالخطر عالميًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. سجلت روسيا 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 966189، وهو رابع أعلى عدد للإصابات في العالم. Advertisements أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و740 ألفا و628 حالة، وذلك عقب تسجيل 38 ألفا و949 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع جنوب قطاع غزة قصفت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال، موقعا وأرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. قرر جهاز الأمن الموريتانى، منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد وأصدر مدير عام الأمن تعميما إلى السلطات بذلك الأمر أوغندا تستدعى سفيرتها بالدنمارك ونائبها على خلفية "فضيحة مالية" استدعت أوغندا، سفيرتها لدى الدنمارك ونائبها وذلك بعد بث تسجيل يشير إلى أن الدبلوماسيين تآمروا خلال مؤتمر بالفيديو لتقاسم الأموال التي تهدف إلى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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كانت هذه تفاصيل خبر باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والسودان.. مقتل وإصابة 14 من الجيش الأفغاني فى هجوم لطالبان.. مظاهرات في أمريكا بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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