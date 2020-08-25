شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في ليبيا إلى 11 ألفا و281 إصابة، وذكر المركز - في بيان أورده موقع بوابة الوسط الليبية - أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1112 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 203 حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.