شكرا لقرائتكم خبر عن اندبندنت: واشنطن تحمل "داعش" مسئولية انفجار خط الغاز فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب انفجار في خط أنابيب غاز في سوريا في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، في حادث تعتقد الولايات المتحدة أنه "من شبه المؤكد" ارتكابه من قبل داعش، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

قال وزير النفط العراقي علي غانم إن الانفجار أصاب خطوط تغذي ثلاث محطات كهرباء في جنوب سوريا وتسبب في انقطاع الكهرباء بشكل كبير ، مضيفا أنه نتج عن هجوم إرهابي.

وقال وزير الكهرباء زهير خربوطلي في وقت لاحق إن الانفجار أصاب خط الغاز العربي بعد منتصف الليل بين بلدتي عدرا والضمير شمال غربي العاصمة دمشق.

Advertisements

وبثت وكالات أنباء محلية لقطات لرجال إطفاء يرتدون بدلات واقية وخوذات فضية يحاولون إخماد النيران الشاهقة، وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إن واشنطن تعتقد أنه من المحتمل أن يكون هجوم داعش.

بعد توقف دام تسعة أشهر بسبب جائحة الفيروس التاجي ، استأنفت وفود من الحكومة السورية والمعارضة وجماعات المجتمع المدني المحادثات بعد ساعات فقط من الانفجار، حيث كانوا يناقشون دستورًا جديدًا محتملاً قالت الأمم المتحدة إنه "يفتح الباب" أمام حل نهائي للحرب في البلاد منذ تسع سنوات.

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن إن الانفجار الذي وقع صباح الاثنين أكد فقط على الحاجة إلى حل للصراع السوري ، الذي قتل أكثر من 400 ألف شخص ودمر البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال وزير الكهرباء إنه تم إعادة الكهرباء تدريجياً إلى محافظات البلاد. وقال أحد سكان دمشق إن الحياة عادت إلى العاصمة.