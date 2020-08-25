شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يغادر إلى عمان للمشاركة فى القمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الثلاثاء، إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية ـ الأردنية ـ العراقية، وقال مكتب رئيس الوزراء العراقى ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن القمة الثلاثية ستتركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلا عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، كما سيتم بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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