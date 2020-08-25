«الصحة» تؤكد: التعافي من «كورونا» لا يتطلب فحصاً مخبرياً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت وزارة الصحة: إنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد فإن الأمر لايستدعي إجراء فحصا مخبريا.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” أنه لإثبات التعافي من ” كورونا ” فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافةً إلى عدم وجود أعراض ” حرارة – كحة – ضيق تنفس ” خلال آخر 3 أيام.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان “الوقاية من كورونا” حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا COVID-19 ، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم – بإذن الله – في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا المستجد” التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة لخدمة، أو لمراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أولديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس أب” عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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