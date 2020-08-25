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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تبدأ تجارب علاج جديد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة أسترا زينيكا البريطانية، الثلاثاء، إنها بدأت في اختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، وإن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.
وأضافت الشركة البريطانية أن المرحلة الأولى من التجارب ستركز على تقييم ما إذا كان عقار (إيه.زد.دي 7442)، الذي يضم نوعين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، آمنا ويتحمله الجسم بين ما يصل إلى 48 مشاركا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.
وإذا ما أظهرت التجارب الأولى التي ستجري في بريطانيا نتائج إيجابية، ستشرع أسترا زينيكا في مرحلة أوسع لاختبار العقار كعلاج وقائي من المرض وكدواء للمرضى الذين أصيبوا به.
وكانت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، قد تلقت في يونيو حزيران 23.7 مليون دولار تمويلا من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 تقوم على المضادات الحيوية.
وتعكف أيضا شركتا ريجينيرون وإيلي ليلي بالولايات المتحدة على تطوير علاجات للمرض تعتمد على الأجسام المضادة.
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