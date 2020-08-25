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البعوض قاتل أبنائه سلاح أمريكي لمكافحة حمى الضنك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

البعوض قاتل أبنائه سلاح أمريكي لمكافحة حمى الضنك

متابعات_ الخليج 365

صوّت المسؤولون في ولاية فلوريدا الأمريكية أخيراً على السماح بإجراء أول اختبار في الولايات المتحدة لإطلاق البعوض المعدل وراثياً، الذي ينقل جينات مميتة لمواليده من الإناث، كوسيلة لمحاربة الآفات والأمراض التي ينشرها. 

 

جاء القرار بعد نحو ساعتين من الشهادات المثيرة للجدل في جلسة استماع افتراضية عامة، حيث عبر العديد من المتحدثين عن مخاوفهم بشأن إطلاق كائنات معدلة وراثياً، لكن في النهاية، ثبت أن المخاوف بشأن الأمراض التي ينقلها البعوض أكثر إقناعاً، وفقأ لصحيفة الشرق الأوسط.

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وفي يوم التصويت، بلغ إجمالي حالات حمى الضنك التي نقلها البعوض المعروف باسم «الزاعجة المصرية» في جزر فلوريدا كيز، نحو 47 حتى الآن في عام 2020. وهي أول زيادة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

 

ونفس البعوض المعروف أيضاً باسم بعوض «الحمى الصفراء» ينشر حمى مرض زيكا وشيكونغونيا، ويصعب التحكم في هذا النوع بشكل خاص بين نحو 45 نوعاً من البعوض الذي يوجد في فلوريدا كيز، وهي مجموعة من الجزر المرجانية.

 

ووفقا لتقرير نشره موقع «ساينس نيوز» سيبدأ تطبيق خطة إطلاق البعوض المعدل وراثياً في يناير 2021. حيث ستوفر شركة أوكزيتيك البريطانية صاحبة هذه الفكرة، صناديق بيض من ذكور بعوض الزاعجة المصرية لينمو البيض، ويصبح ذكوراً عادية المظهر، مثل غيره من ذكور البعوض، حيث يشربون رحيق الأزهار وليس الدم مثل الإناث.

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