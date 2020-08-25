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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. 100 مليون كيلومتر تجاوزها مسبار الأمل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
في بشرى جديدة أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «مسبار الأمل» قطع نحو خُمس المسافة إلى المريخ، وذلك بعد شهر من انطلاقه في رحلته التاريخية.
ونشر على «تويتر» صورة التقطها المسبار بواسطة جهاز تتبع النجوم، مغرداً سموه بالقول: «اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر.. المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشتري خلفنا كما في الصور.. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله.. وحفظه.. وتوفيقه.. الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت».
وقال: «خلال أقل من 170 يوماً سنحتفي بإذن الله بدخول المسبار الإماراتي مدار الكوكب الأحمر.. وستصنع الإمارات فصلاً مدهشاً في تاريخ البعثات المريخية في العالم».
وأكد أن المشروع سيحدث نقلة نوعيةوسيفتح آفاقاً علميةً جديدةً نحو مهمات فضائية أخرى. وقال سموه: «المرحلة المقبلة في مسيرتنا التنموية تتطلب الاستثمار العلمي الموجه في ثروتنا البشرية.. نريد عقولاً إماراتيةً تقودنا إلى المستقبل من بوابة التفوق العلمي والمعرفي».
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