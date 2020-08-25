1140 مستفيداً من خدمات العيادات الإماراتية المجانية المتنقلة في «حضرموت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد المستفيدين من العيادات المجانية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأسبوع الثاني من عملها بـ«منطقة العيص» في محافظة حضرموت، وهي المنطقة التي يبعد أقرب مستشفى حكومي عنها نحو 100 كيلومتر، نحو 1140 مريضاً، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والإغاثية والصحية على الساحة اليمنية لدعم الشعب اليمني الشقيق.

يأتي هذا المشروع الصحي الإنساني دعماً للأسر غير القادرة، لا سيما في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها مستشفيات أو مراكز طبية، وتتولى العيادات المتنقلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل الكشف عن الأمراض، ومتابعة المزمن منها، إلى جانب متابعة صحة الأمهات والأطفال، مع تقديم الأدوية المجانية للمرضى، إضافة إلى توفير العلاج للأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي، ومنها أمراض الحميات والالتهابات والسعال، والإنفلونزا والجروح والحروق.

وعبّر عدد من المستفيدين من أبناء الشعب اليمني الشقيق عن سعادتهم وجزيل شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، مؤكدين أن وصول العيادات المتنقلة بشكل دوري إلى قراهم خفف عنهم عبء الانتقال إلى المستشفيات في مراكز المديريات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.