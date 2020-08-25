واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري

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أعلنت الولايات المتحدة والصين في ختام محادثات تجارية مساء الاثنين أنّهما توافقتا على العمل لإنجاح الاتفاق التجاري الذي توصّلتا إليه.

وقال ممثّل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر في بيان صدر في ختام محادثات هاتفية جرت بينه وبين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إنّ «الطرفين يلمسان تقدّماً ومصمّمان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الاتفاق».

وأضاف البيان أنّ وزير الخزانة الأمريكي شارك في هذه المحادثات الهاتفية.

بدورها قالت بكين إنّ الطرفين أجريا «حواراً بنّاء على تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلّي للبلدين».

وأضافت أنّ «الطرفين اتّفقا على تهيئة الظروف والأجواء لمواصلة دفع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة».

وكانت الولايات المتحدة والصين أبرمتا هذا الاتفاق في كانون الثاني/يناير في خطوة هدّأت قليلاً من الحرب التجارية الدائرة بينهما وتعهّدت بموجبها بكين باستيراد سلع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، تشمل السيارات والآلات والنفط والمنتجات الزراعية.

لكنّ جائحة كوفيد-19 وتداعياتها أثّرت سلباً في مشتريات الصين من هذه السلع. (أ ف ب)