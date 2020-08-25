«القصائد المائية» تتطهر في بحار الأسطورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

«القصائد المائية» هو مصطلح متداول في الشعر العربي والعالمي، ويشتمل على مجموعة القصائد التي شكل فيها الماء بنية أساسية في مضمون القصيدة، بوصف الماء كان ولا يزال عنصراً مهيمناً في الثقافات الشعبية الإنسانية، كما كان عنصراً في الأساطير القديمة تموز وعشتار وأوزيريس وإيزيس.. وقد مثل هذا الماء رمزاً للصراع بين الخير والشر، والموت والحياة، والمقدس والمدنس.

من المبدعين العرب الذين يكثر الماء في شعرهم، حتى أطلق على كثير من قصائده مصطلح «القصائد المائية» هو الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، ويظهر ذلك في معظم دواوينه: (منزل الأقنان، أنشودة المطر، وغيرهما)، كما تبرز في كثير من قصائده اشتقاقات مائية عدة، وبعض النقاد ينظرون إلى «أنشودة المطر» وهو اسم قصيدة أيضاً، بوصفها أكثر القصائد «مائية» لارتباطها برمزية الماء وتحولاته وعناصره، وهناك أيضاً: «غريب على الخليج»، و «النهر والموت»، و«مدينة بلا مطر»، وقصيدة «بور سعيد» وغيرها.

والماء في قصائد السياب يحتل معاني رمزية عدة، كالخصب والتطهير، والنماء والزرع، والأمومة وما إلى ذلك من رموز ودلالات، وتبرز مثل هذه الدلالات في قصيدة عذبة له بعنوان «اتبعيني» التي يقول مطلعها:

اتبعيني

فالضحى رانت به الذكرى على شط بعيد

حالم الأغوار بالنجم الوحيد

وشراع يتوارى واتبعيني

همسة في الزرقة الوسنى وظل

من جناح يضمحل

في بقايا ناعسات من سكون

في بقايا من سكون

Advertisements

في سكون!.



شطآن حزينة ووحيدة



و«اتبعيني» من ضمن القصائد التي أرخت لمرحلة جديدة من حياة السياب الفنية والحياتية، فيها لم يعد منتظراً بيأس أو بحرقة، لكنه، ربما لأول مرة يناشد حبيبته باتباعه لكن إلى أين؟، يقول:

أهمّ أن أهتف: أنت التي / مثلتها في أمسي الأبعدِ / وأنت من تحلم روحي بها / على ضفاف الزمنِ المزبدِ.

وفي القصيدة متواليات الحطام والانحسار والانطفاء والاختناق.. (شراع يتوارى/ جناح يضمحل/ بقايا من سكون/ في شبه انطفاء/ لونه المهجور/ أطفأ الماضي مداها/ وطواها/ ناحل الألوان/ والأفول/ الفراغ المتعب البالي/ الفراغ المتعب المخنوق/ الموعد الخاوي/ واختفى/ وتلاشت.



الملاح القديم



في الشعر العالمي، ثمة نماذج مدهشة من القصائد، التي لعبت على ثيمة الماء، وهنا، نذكر الشاعر الرومانسي الإنجليزي صاموئيل تايلر كولريدج (1772 - 1834)، الذي تأثر ب «ألف ليلة وليلة» و«رحلات السندباد» فضلاً عن شغفه بأدب الرحلات، والمثولوجيا القديمة، كقصة روبنسون كروزو بمحمولاتها الفلسفية.

وكوليردج هو صاحب القصيدة الشهيرة «الملاح القديم» التي تناقش عزلة الحياة على الأمواج والبرد، وما يواجه البحار من مخاطر وصعوبات، وعلى هذا النحو تلتقط القصيدة ما يحمله البحر من سحر، إلى جانب ما يلتقطه الشاعر من قتامة وغموض ومجهول لا يمكن التنبؤ.. تقول القصيدة:

يوماً بعد يوم، يوماً بعد يوم / نحن عالقون، ولا أنفاس ولا حركة / كما هو الخمول كسفينة مطلية / على المحيط المطلي / الماء، الماء، في كل مكان / وانكمشت جميع الألواح / الماء، الماء، في كل مكان / ولا أي قطرة للشرب.. / رقصت نيران الموت ليلاً / الماء، مثل نيران الساحرة / تحرق الأخضر والأزرق والأبيض.



الأمطار تغسل الموتى



ومن القصائد المائية واحدة لإدوارد توماس بعنوان «المطر».. ويقول فيها:

أمطار، أمطار منتصف الليل / لا شيء غير مطر عاصف / على هذا الكوخ القاتم والعزلة وأنا / يذكّر مرة أخرى أنني سأموت / منذ أن ولدت في هذه العزلة / طوبى للأموات الذين تغسلهم الأمطار.

والعديد من قصائد إدوارد توماس المائية شكل المطر توقيعاً خاصاً وبسيطاً فيها؛ حيث «المتكلم» محمي من المطر، وحده في كوخ، يتأمل أحباءه على بعد أميال، ولا شيء غير الموت في الانتظار.

كانت أجواء الحرب العالمية الأولى، سبباً في كتابة قصائد من رمزية الماء عند توماس، وتطول القائمة في الشعر العالمي لتشمل «أمطار الخريف» لتي اتش لورنس، و «حمى البحر» ل دون مانسفيلد، التي تعتبر من أشهر قصائد البحر في الأدب الإنجليزي، وكتبها الشاعر في عام 1902، عندما كان الشاعر في منتصف العشرينات من عمره.



عبور



وهناك الشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث وقصيدتها الشهيرة «عبور الماء»، والمياه التي يتم عبورها في هذه القصيدة هي، أولاً وقبل كل شيء، الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، وقصيدتها مملوءة أيضاً بصور الظلام والسواد الذي يستدعي حدوداً أخرى بين الحياة والموت.