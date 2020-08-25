ملك وملكة هولندا يعتذران عن «مخالفة التباعد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب ملك وملكة هولندا عن أسفهما، لأنهما لم يحترما التباعد الاجتماعي في إطار مكافحة فيروس «كورونا» خلال عطلتهما في جزيرة يونانية، كما أظهرت صورة نشرت عبر الإنترنت.وفي الصورة، يبدو الزوجان وهما بقرب رجل ذكرت وسائل الإعلام، أنه صاحب مطعم على جزيرة ميكونوس السياحية.

وخالف الملك والملكة بذلك قاعدة التباعد الاجتماعي المعمول بها في الكثير من الدول .

وغرد الملك والملكة: «نشرت صورة لا نحترم فيها التباعد كثيراً. لم نتنبه لذلك بسبب عفوية اللحظة».

وأوضح ملتقط الصورة الذي لم تكشف «آر تي أل نيوز» الهولندية عن هويته، أن الصورة ملتقطة في إطار خاص، لكن عدم احترام إجراء التباعد الاجتماعي «خطأ».