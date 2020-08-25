أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى السودان بها مسؤول من أكبر دولة في العالم

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، أنه "أظهر مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية في القدس مسؤولاً يحيي بومبيو وهو يصعد الدرج إلى طائرته قائلاً "أنت الآن في رحلة تاريخية"، وأومأ الدبلوماسي الأمريكي بالموافقة".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين قولهم "إن إسرائيل والسودان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، وإذا لم يتم تغيير المسار في اللحظة الأخيرة ، فستكون الرحلة الأولى من نوعها".

من جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في تغريدة على "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

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وكان مسؤول بالحكومة السودانية، قال إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن يزور بومبيو أيضا إسرائيل والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء بعد اتفاقهما هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة بينهما. وأحجم المسؤول السوداني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة بومبيو.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أن حكومة بلاده "لم تناقش في أية لحظة الموقف من إسرائيل"، لافتا إلى أنه لم يتلق من رئاسة الوزراء أي توجيه يتعلق بفحوى هذا الأمر.