رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان للقاء وزير الخارجية الأمريكي

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لأول مرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أنه كان في استقبال آبي أحمد، رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك.

​ومن المتوقع أن يناقش المسؤول الإثيوبي خلال زيارته إلى السودان، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أزمة سد النهضة.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استبعد، في وقت سابق، اندلاع نزاع حدودي مع السودان، مشيرا إلى أن بلاده تحمل الجميل الذي يقدمه السودان وشعبه على مر التاريخ، خاصة في أوقات الحرب الداخلية التي لجأ خلالها عدد كبير من الإثيوبييين إلى السودان، الذي كان خير ملجأ له.

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كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤخرا، عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة"، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع". وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة".