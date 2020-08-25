وزير: تصنيع أدوية جزائرية لمعالجة كورونا الشهر المقبل

وقال ابن باحمد للإذاعة الوطنية: "ما يهمنا اليوم هو نظرة المصنعين الصيدليين ومحاولة معالجة المشاكل والسير نحو الأمام".
© Sputnik . Vladimir Song
يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، عبد الرحمن بن بوزيد، التقى السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بلياليف الأسبوع الماضي، بقصد الإطلاع على مدى جاهزية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.
وأعرب الرئيس بوتين عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.
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