"الحرية والتغيير": التطبيع مع إسرائيل ليس من قضايا حكومة السودان

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، أحد مكونات التحالف الحاكم في السودان، الثلاثاء، إن موقف التطبيع مع إسرائيل "ليس من قضايا حكومة الفترة الانتقالية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس المركزي للتحالف، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الخرطوم، الثلاثاء؛، لبحث قضايا بينها العلاقات مع إسرائيل.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.



وأوضح البيان أن اجتماع مشترك بين التحالف، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، جرى مساء الإثنين، استعرض ملفات بينها زيارة بومبيو.

وانتهي الاجتماع إلى التأكيد على "أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول رفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

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لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج منذ عام 1993، إثر استضافة الأخيرة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأضاف البيان: "جّـدد الاجتماع الموقف من قضية التطبيع مع إسرائيل باعتبارها ليست من قضايا حكومة الفترة الانتقالية".

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال التحالف إن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك يشكل "تجاوزا كبيرا للسلطة التنفيذية".

وفجر الإثنين، وصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى إسرائيل، في زيارة تستمر ليوم واحد، مستهلا جولته في منطقة الشرق الأوسط التي تشمل أيضا السودان والبحرين والإمارات.

وبحث بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطبيع دول عربية علاقاتها مع تل أبيب بعد الإمارات.

وتأتي جولة بومبيو بعد أيام من تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، حيدر بدوي، قال فيها إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي التصريحات التي تبرأت منها الوزارة لاحقا، وأقالته من منصبه.

ويأتي تصاعد هذا الخلاف بالسودان، عقب أيام على إعلان الإمارات إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.