العراق.. مقتل جنديين بهجوم لـ"داعش" شرقي البلاد

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، أن جنديين قتلا بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف حاجزا عسكريا في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال نقيب الشرطة جعفر الوائلي، للأناضول، إن جنديين اثنين قتلا بالهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ضد حاجز عسكري في ناحية المقدادية شمال شرقي ديالى، دون تفاصيل أخرى.

والهجوم هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة لعناصر التنظيم الإرهابي ضد حواجز أمنية وعسكرية.

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ومساء الإثنين، قُتل 4 عناصر في الشرطة الاتحادية وأصيب 4 آخرون بهجوم مشابه في محافظة كركوك (شمال).

كما أصيب جندي عراقي بجروح، في هجوم ثانٍ استهدف حاجزا عسكريا في ناحية العظيم شمالي ديالى.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.