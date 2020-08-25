«المرور» يحذر من ترك الأطفال في المركبة بمفردهم

حذرت الإدارة العامة للمرور من ترك الأطفال دون العاشرة في المركبة بمفردهم دون مرافقة راشد، حيث أكدت أن ذلك مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن ترك الأطفال دون العاشرة في المركبة دون مرافقة راشد يعد مخالفة مرورية”، مضيفا “أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم دون مرافق”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن عقوبة مخالفة ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة تستوجب غرامة من 300 إلى 500 ريال.