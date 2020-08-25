4 وزارات تعتزم تقديم التأمين الطبي لمنسوبيها

أفادت مصادر بأن وزارات التجارة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط، تعتزم التعاقد مع شركات تأمين مختصة لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها. وأضافت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن وزارة المالية أيضاً تعتزم توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية. يُشار إلى أن مجلس الشورى قد ناقش في إحدى جلساته عام 1439هـ مقترحاً لتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، ليشمل التأمين الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني، وعبر شركات التأمين.

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