أول حالة في العالم.. يصاب بكورونا بعد 4 أشهر من تعافيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

في أول حالة من نوعها في العالم منذ تفشي وباء كوفيد 19، كشف خبراء أن متعافيا من كورونا أصيب بالفيروس مرة أخرى بعد أربعة أشهر فقط من تعافيه التام، وفقا للبيان.



وأصيب عامل تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 33 عامًا بسلالتين "مختلفتين تمامًا" من كوفيد 19 ، وفقًا للباحثين في هونج كونج.

وكان الشاب يتمتع بصحة جيدة قبل أن يشعر بصداع وسعال وحمى حيث أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا لأول مرة في 26 مارس.

وتم حينها نقل المريض، الذي يعيش في هونغ كونغ، إلى المستشفى لكنه تعافى وخرج من المستشفى بعد إجراء اختبارين سلبيين في 14 أبريل.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى أثناء الفحص في مطار هونغ كونغ في 15 أغسطس عند عودته من إسبانيا عبر المملكة المتحدة.

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وقال الباحثون إن الرجل دخل المستشفى مرة أخرى لكن لم تظهر عليه أعراض هذه المرة، مما يشير إلى أن العدوى الثانية قد تكون أقل تأثيرا.

ويعد هذا الاكتشاف الذي أعلن عنه الباحثون في هونج كونج بمثابة ضربة كبيرة للعلماء الذين صرحوا سابقا بأن المتعافون من فيروس كورونا يطورون مناعة طويلة الأمد، وفقاً لموقع "ذا صن".

ويحذر الخبراء من أن اللقاحات لن تقضي على الفيروس بشكل كامل وقد يستمر في الانتشار بين الأشخاص على شكل نزلات البرد.

وقال قائد الدراسة الدكتور كيلفن كاي وانغ تو، إن الحالة الجديدة تُؤكد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف: “هذه الحالة توضح أن عودة العدوى يمكن أن تحدث بعد بضعة أشهر من الشفاء من الإصابة الأولى."