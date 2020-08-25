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وأضافت أن "ما تم عرضه في مقطع الفيديو لا أساس له من المصداقية وأن ما تحدثوا به عن دخول شاحنات من بوابة أخرى جاءت لأسباب احترازية ووقائية ليتم تحميلها بمادة (الكلور) وهي من المواد شديدة الخطورة وأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أثرها الكارثي على تلك المادة ولمنع تكرار ما حدث قبل أيام من احتراق بعض الشاحنات جراء ذلك".
وتابع البيان أن "البوابة الجانبية فتحت نزولا عند رغبتهم لتفادي الازدحام وما ينجم من مخاطر تلك المواد"، موضحة أن "طلبهم بغلق الباب الجانبي سيعرضنا للمخاطر المحدقة والازدحام سيعود من جديد مما يخلق خطورة واضحة لا يحمد عقباها".
وأكدت الهيئة، أن "عملنا يستند على الإجراءات الوقائية الصحيحة للتعامل مع طبيعة المواد المحملة لضمان سلامة المواطنين من التعرض لمخاطرها وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الضوابط والتعليمات".
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما عرضته محطة تلفزيونية... هيئة المنافذ العراقية ترد على فيديو سائقي الشاحنات في زرباطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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