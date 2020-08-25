بعدما عرضته محطة تلفزيونية... هيئة المنافذ العراقية ترد على فيديو سائقي الشاحنات في زرباطية

© AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "إحدى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عرضت مقطع فيديو مضمونه لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي يشكون من خلاله عدم التزام المنفذ الحدودي بسياقات إدخال الشاحنات حسب الأسبقية وأن هنالك مبالغ تدفع لدخولها خارج الضوابط، وذلك حسب وكالة أنباء الإعلام العراقي.

وأضافت أن "ما تم عرضه في مقطع الفيديو لا أساس له من المصداقية وأن ما تحدثوا به عن دخول شاحنات من بوابة أخرى جاءت لأسباب احترازية ووقائية ليتم تحميلها بمادة (الكلور) وهي من المواد شديدة الخطورة وأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أثرها الكارثي على تلك المادة ولمنع تكرار ما حدث قبل أيام من احتراق بعض الشاحنات جراء ذلك".

وتابع البيان أن "البوابة الجانبية فتحت نزولا عند رغبتهم لتفادي الازدحام وما ينجم من مخاطر تلك المواد"، موضحة أن "طلبهم بغلق الباب الجانبي سيعرضنا للمخاطر المحدقة والازدحام سيعود من جديد مما يخلق خطورة واضحة لا يحمد عقباها".

وأكدت الهيئة، أن "عملنا يستند على الإجراءات الوقائية الصحيحة للتعامل مع طبيعة المواد المحملة لضمان سلامة المواطنين من التعرض لمخاطرها وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الضوابط والتعليمات".