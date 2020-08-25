الصين تعلق الطيران مجددا من أبوظبي إلى شنغهاي

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وكانت هيئة تنظيم الطيران في الصين، أعلنت في 12 أغسطس/آب الجاري اليوم الأربعاء، أنها ستعلق رحلات كل من شركة الاتحاد للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا - شنغهاي لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس/ آب بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا".
وأعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، أنها ستطلب من الركاب المتجهين إلى الصين تقديم نتائج فحص تفيد بخلوهم من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا قبل صعودهم إلى متن الطائرة.
وتخشى الصين، وهي بؤرة تفشي الوباء، من موجة إصابات جديدة تجتاح البلاد، بعد مرحلة التعافي من الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
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