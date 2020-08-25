"عددها قليل"... قطر ترد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن انتهاكات العمالة

وأضاف المكتب، في بيان له، أن المنظمة "كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في قطر في تقريرها الأخير"، معتبرا أن "التقرير لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة".

وقالت الحكومة القطرية، إن "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علما بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعا ملحوظا نظرا للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اعتبرت في تقرير نشرته أمس الإثنين، أن "جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين غير ناجحة إلى حد كبير، وذكرت المنظمة، في تقرير بعنوان "كيف نعمل بدون أجر؟: انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم 2022"، أنه رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.

في غضون ذلك، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب التعليق حول التقرير من هيومن رايتس ووتش، مؤكدا أن "لديه سياسة لعدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التمييز وانتهاكات الأجور".

وقال الاتحاد: "من خلال عملنا لحماية حقوق عمال كأس العالم في قطر، يدرك الفيفا أهمية تدابير حماية الأجور في الدولة، ولهذا السبب وضع الفيفا ومنظمو البطولة الآخرون أنظمة قوية لمنع وتخفيف انتهاكات الأجور في مواقع كأس العالم، فضلا عن آليات للعمال لرفع المظالم، وممارسات محتملة لتوفير الإنصاف عندما لا تلتزم الشركات بمعاييرنا".