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مصادر: 4 وزارات تعتزم توفير تأمين طبي لمنسوبيها قريباً

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن 4 وزارات تعتزم التعاقد مع شركات مختصة لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها.

 ووفقاً لـ” الوطن”، أكدت المصادر أن كلا من وزارة التجارة، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد التعاقد مع شركات تأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها، فيما تعتزم وزارة المالية توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية.

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 يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس الشورى  قد تقدمت في عام 1438هـ، بتوصية تقترح قيام وزارة الصحة بتقديم تأمين صحي للموظفين الحكوميين، ومن ليس لديهم تأمين صحي من المواطنين.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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