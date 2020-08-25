شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 4 وزارات تعتزم توفير تأمين طبي لمنسوبيها قريباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة أن 4 وزارات تعتزم التعاقد مع شركات مختصة لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها.
ووفقاً لـ” الوطن”، أكدت المصادر أن كلا من وزارة التجارة، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد التعاقد مع شركات تأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها، فيما تعتزم وزارة المالية توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس الشورى قد تقدمت في عام 1438هـ، بتوصية تقترح قيام وزارة الصحة بتقديم تأمين صحي للموظفين الحكوميين، ومن ليس لديهم تأمين صحي من المواطنين.
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