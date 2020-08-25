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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الموريتانى يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر جهاز الأمن الموريتانى، منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد، وأصدر مدير عام الأمن اللواء مسقارو ولد سيدى - وفقا لصحيفة الصحراء الموريتانية - تعميما إلى السلطات فى المنافذ البرية والجوية والبحرية بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد.
وكانت قوات الأمن الموريتانى قد أفرجت فجر يوم أمس الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من احتجازه فى إدارة الأمن بالعاصمة نواكشوط على ذمة التحقيق.
وذكرت صحيفة "الصحراء" أن الرئيس السابق وصل إلى منزله فى مقاطعة "لكصر" فى العاصمة نواكشوط، وسط تجمهر العشرات من ذويه وأنصاره.
ويُتوقع أن توجه الاتهامات للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، بعد اكتمال التحقيق المتواصل مع عشرات من أركان حكمه.
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