شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مسبار الأمل تجاوز 100 مليون كيلو متر فى رحلته نحو المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن "مسبار الأمل" قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى الكوكب الأحمر، وذلك بعد شهر من انطلاقه فى رحلته التاريخية إلى المريخ، كأول مهمة لاستكشاف الفضاء الخارجى تقودها دولة عربية .

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، و نشر بن راشد على حسابه الرسمى على موقع "تويتر" صورة التقطها مسبار الأمل بواسطة جهاز تتبع النجوم، مغرداً بالقول: "اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم فى رحلته للكوكب الأحمر.. المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشترى خلفنا كما فى الصور.. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله.. وحفظه.. وتوفيقه.. الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت.".

وقال، "خلال أقل من 170 يوماً سنحتفى بإذن الله بدخول المسبار الإماراتى مدار الكوكب الأحمر.. وستصنع الإمارات فصلا مدهشا فى تاريخ البعثات المريخية فى العالم".

Advertisements

وأضاف، "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ سيحدث نقلة نوعية فى قطاعات الصناعات الفضائية فى دولة الإمارات.. وسيفتح آفاقاً علميةً جديدةً نحو مهمات فضائية أخرى".

و لفت، إلى أن "المرحلة المقبلة فى مسيرتنا التنموية، تتطلب الاستثمار العلمى الموجه فى ثروتنا البشرية.. نريد عقولا إماراتية تقودنا إلى المستقبل من بوابة التفوق العلمى والمعرفي".

وتعادل المسافة التى قطعها مسبار الأمل، منذ إطلاقه الناجح فى 20 يوليو إلى المريخ نحو 20% من إجمالى المسافة التى تستغرقها رحلته للوصول إلى الكوكب الأحمر، و التى تساوى زهاء 493 مليون كيلو متر وذلك خلال 17% من الفترة الزمنية المتوقعة للرحلة والمحددة ضمن إطار 7 أشهر وفق الخطة العلمية.