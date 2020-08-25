مقتل 4 من "سرايا القدس" في انفجار شرقي غزة

غزة/الخليج 365-
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن مقتل أربعة من عناصرها في انفجار وقع في حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة).
وقالت سرايا القدس، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن العناصر الأربعة الذين قضوا في الانفجار هم: إياد جمال الجدي (42 عاماً)، ومعتز عامر المبيض (29 عاماً)، ويعقوب منذر زيدية (25 عاماً)، ويحيى فريد المبيض (23 عاماً).ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.
ولم تكشف "سرايا القدس" عن أسباب الانفجار، أو تفاصيل حوله.
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