الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ"حماس" بقطاع غزة

غزة/ محمد أبو دون، هاني الشاعر/ الخليج 365-

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش في تصريح نشره على حسابه في تويتر "في الآونة الأخيرة، هاجمت طائرات حربية ودبابات، مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت الأرض (نفق) لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".



وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفت، أرضا خالية، ومواقع "رصد" تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، في مناطق تقع جنوبي قطاع غزة.

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ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.



وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ نحو أسبوعين، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع لحركة حماس.

وتقول حركة حماس، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

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