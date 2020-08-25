المشيشي يعلن رسميا عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلّف هشام المشيشي، عن تشكيلة حكومة كفاءات مستقلة تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، بقصر الضيافة بقرطاج بالعاصمة التونسية.

وقال المشيشي، خلال المؤتمر، إن حكومته هي "حكومة كفاءات مستقلة ستنكب على العمل على استحقاقات التونسيين العاجلة".

وأضاف "قدمت اليوم لرئيس الجمهورية (قيس سعيد) تركيبة الحكومة المقترحة التي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها".

وبحسب المشيشي، تضم قائمة الحكومة كلا من:

وزير الدفاع: ابراهيم البلطاجي

وزير الداخلية: توفيق شرف الدين

وزير العدل: محمد بوستة

وزير الشؤون الخارجية: عثمان الجرندي

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي

وزير تكنولوجيا الاتصال: محمد فاضل كريم

وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق

وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال أم الزين

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال

وزير الصحة: فوزي المهدي

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عاقصة البحري

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وزير الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير

وزير الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العلوي

وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن: ايمان هويمل

وزير الشؤون الاجتماعية: محمد الطرابلسي

وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: كمال دقيش

وزير التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوسعيد

وزير الثقافة: وليد الزيدي

وزير السياحة: حبيب عمار

وزير التربية: فتحي السلاوتي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثرية الجريبي

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان

كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية: خليل شطورو

كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي

كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة: سهام العيادي.

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