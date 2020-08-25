شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن العثور على 79 مستوعبا تحتوى على مواد خطيرة بمرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبنانى أن عناصره عثروا، بالتعاون مع خبراء من فرنسا، على 79 مستوعبا تحتوى على مواد "خطيرة" فى مرفأ بيروت، الذى هزه مؤخرا انفجار ضخم اسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا، وقالت قيادة الجيش اللبنانى، فى بيان اصدره الاثنين، "تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التى تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة فى الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين فى منطقة المرفأ".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، ذكر البيان، "خلال الفترة الممتدة ما بين 14/8/2020 و22/8/2020، تم الكشف عن 25 مستوعبا يحتوى كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعبا تحتوى مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا".

وأضاف، "تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجرى متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن المرفأ".

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ويسعى لبنان، إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة فى المدينة فى ثوان معدودة.

وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، لتقديم الاستقالة.